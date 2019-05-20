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Финансовый результат – отрицательный
20.05.2019

Финансовый результат – отрицательный

    • Акционеры ОАО «Мурманское морское пароходство» на годовом собрании 17 мая утвердили результаты 2018 года, избрали Совет директоров, ревизионную комиссию и генерального директора. Как сообщили SeaNews в ММП, генеральным директором избран Алексей Глазунов, исполнявший обязанности руководителя пароходства с февраля 2019 года. 

    А.Глазунов представил ОАО «ММП» за 2018 год, согласно которому основной объем транспортных услуг, оказанных «Мурманским морским пароходством», осуществлялся по контрактам на перевозки грузов в направление портов и объектов в Арктике. Танкерный флот компании традиционно работал на каботажных перевозках в Арктическом бассейне.

    В заграничном плавании перевозки в 2018 году осуществлялись исключительно балкерным флотом ММП. Основными направлениями были перевозки угля из Баренцбурга и Кандалакши на Амстердам, перевозки насыпных и навалочных грузов и металлоизделий между иностранными портами, а также перевозки генгрузов из Санкт-Петербурга в порты Средиземного моря.

    Финансовый результат от выполнения работ/услуг за 2018 год отрицательный. «На возможность получения ОАО «ММП» более высоких результатов за отчетный период повлиял ряд негативных факторов, таких как ценовые колебания на судовое топливо, курсовые валютные колебания, чрезмерная долговая нагрузка и сокращение объемов выручки на фоне роста издержек», – говорится в сообщении компании.

    «В этот день также состоялся Совет директоров ОАО «Мурманское морское пароходство», на котором были рассмотрены организационные вопросы: избрание председателя и заместителя председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров. А также был утвержден состав Правления ОАО «ММП», которому были поставлены задачи, главной из которых является стабилизация финансового положения и разрешение проблемных вопросов с ПАО «Сбербанк России»».


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