Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

По итогам первого квартала 2019 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 1,2% до 61,1 млрд евро.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 0,5% и составили 20,6 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился на 1,5% до 40,5 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января-марта этого года Россия занимает четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.