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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
17.05.2019

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

    • По итогам первого квартала 2019 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 1,2% до 61,1 млрд евро.

    Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 0,5% и составили 20,6 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился на 1,5% до 40,5 млрд евро.

    В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января-марта этого года Россия занимает четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.


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