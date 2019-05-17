Танкер для Севморпути

Arctech Helsinki Shipyard поделился роликом с ходовых испытаний танкера корпус NB 515. По информации ОСК, судно предназначено для транспортировки газового конденсата в арктических условиях, оно может круглогодично работать в акватории Северного морского пути без ледокольной поддержки.
Напомним, как сообщил Arctech Helsinki в своем заявлении о сделке по продаже верфи, танкер NB 515 станет крайним судном, которое верфь должна сдать именно как Arctech Helsinki Shipyard, все дальнейшие суда будут продукцией Helsinki Shipyard Oy.
Технические характеристики судна:
- Класс: KM ✪Arc 7 AUT1-ICS, OMBO, VCS LI ECO WINTERIZATION(-50), Oil Tanker ESP CSR,
- Длина – 229,2 м,
- Ширина – 32,5 м,
- Макс. осадка – 12,9 м,
- Дедвейт – 44 тыс. тонн,
- Валовая вместимость – 57 тыс. тонн,
- Скорость хода по чистой воде – 13 узлов,
- Скорость во льдах толщиной 1,5 м при движении носом вперед – 2 узла,
- Скорость во льдах толщиной 1,8 м при движении кормой вперед – 2 узла,
- Главная силовая установка – 31,360 тыс. кВт,
- Двигатели – 2 x Wartsila 12V32, 2 x 16V32.
Видео: Arctech Helsinki Shipyard