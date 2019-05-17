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Танкер для Севморпути
17.05.2019

Танкер для Севморпути

    • Arctech Helsinki Shipyard поделился роликом с ходовых испытаний танкера корпус NB 515. По информации ОСК, судно предназначено для транспортировки газового конденсата в арктических условиях, оно может круглогодично работать в акватории Северного морского пути без ледокольной поддержки.

    Напомним, как сообщил Arctech Helsinki в своем заявлении о сделке по продаже верфи, танкер NB 515 станет крайним судном, которое верфь должна сдать именно как Arctech Helsinki Shipyard, все дальнейшие суда будут продукцией Helsinki Shipyard Oy.

    Технические характеристики судна:

    • Класс: KM ✪Arc 7 AUT1-ICS, OMBO, VCS LI ECO WINTERIZATION(-50), Oil Tanker ESP CSR,
    • Длина – 229,2 м,
    • Ширина – 32,5 м,
    • Макс. осадка – 12,9 м,
    • Дедвейт – 44 тыс. тонн,
    • Валовая вместимость – 57 тыс. тонн,
    • Скорость хода по чистой воде – 13 узлов,
    • Скорость во льдах толщиной 1,5 м при движении носом вперед – 2 узла,
    • Скорость во льдах толщиной 1,8 м при движении кормой вперед – 2 узла,
    • Главная силовая установка – 31,360 тыс. кВт,
    • Двигатели – 2 x Wartsila 12V32, 2 x 16V32.

     

    Видео: Arctech Helsinki Shipyard


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