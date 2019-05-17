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Платоновская статистика
17.05.2019

Платоновская статистика

    • Более 60% зарегистрированных в государственной системе «Платон» большегрузов – иностранных марок.

    По данным сайта «Платон», всего в настоящее время в системе взимания платы «Платон» зарегистрировано свыше 1,16 млн транспортных средств. Из них автомобилей иностранных марок – 68% (794 тыс. транспортных средств), грузовых машин российских марок – 32% (373 тыс.).

    67% зарегистрированных транспортных средств принадлежат физическим лицам, 22% – юридическим лицам и 11% – индивидуальным предпринимателям.

    Общая сумма собранных средств с начала работы системы (а это ноябрь 2015 года) достигла 73,7 млрд рублей.

    Платоновская статистика

     


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