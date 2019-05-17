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Отчет Agility
17.05.2019

Отчет Agility

    • Agility опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2019 года. Выручка группы увеличилась на 1,9% и составила 378,8 млн кувейтских динаров (1,3 млрд долларов). Показатель EBITDA вырос на 22,8% до 46,3 млн динаров (152,2 млн долларов). Чистая прибыль составила 20,3 динаров (66,7 млн долларов), на 7,3% выше, чем годом ранее.

    Объем морских контейнерных перевозок Agility GIL, основного логистического бизнеса Agility, увеличился в первом квартале на 2,3%, объем авиаперевозок – на 5,2%. В сегменте контрактной логистики выручка выросла на 3,6%. Рост в этих сегментах, отмечают в Agility, компенсировал снижение в сегментах автоперевозок и проектной логистики.


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