Отчет Agility

Agility опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2019 года. Выручка группы увеличилась на 1,9% и составила 378,8 млн кувейтских динаров (1,3 млрд долларов). Показатель EBITDA вырос на 22,8% до 46,3 млн динаров (152,2 млн долларов). Чистая прибыль составила 20,3 динаров (66,7 млн долларов), на 7,3% выше, чем годом ранее.

Объем морских контейнерных перевозок Agility GIL, основного логистического бизнеса Agility, увеличился в первом квартале на 2,3%, объем авиаперевозок – на 5,2%. В сегменте контрактной логистики выручка выросла на 3,6%. Рост в этих сегментах, отмечают в Agility, компенсировал снижение в сегментах автоперевозок и проектной логистики.