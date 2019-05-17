Лесной экспорт

Российский экспорт обработанных лесоматериалов по итогам первого квартала 2019 года составил более 4,4 млн тонн — на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным ФТС России, в стоимостном выражении экспорт вырос на 5,4% — до 1,028 млрд долларов.

В марте этого года обработанных лесоматериалов вывезли более 1,7 млн тонн, что на 7,4% больше аналогично показателя прошлого года и на 26,3% больше предыдущего месяца. Доходы в марте от экспорта обработанных лесоматериалов выросли по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 0,4% и относительно предыдущего месяца – на 19,4% до 387 млн долларов.

Необработанных лесоматериалов в январе-марте 2019 года вывезли на 14,5% меньше, чем годом ранее — их объем достиг 3,8 млн кубометров. Доходы от экспорта необработанных лесоматериалов также снизились по сравнению с январем-мартом 2018 года на 27,7% и составили 288,9 млн долларов.

В марте 2019 года экспорт необработанных лесоматериалов составил 1,4 млн кубометров (-9,9% к марту 2018 и -0,5% к февралю 2019). В стоимостном выражении их экспорт составил 105,2 млн долларов (-32,5% к марту 2018 и +0,9% к февралю 2019).

Клееной фанеры за 3 месяца 2019 года было экспортировано 660,2 тыс. кубометров, что на 0,9% больше, чем в 2018 году. В денежном выражении ее экспорт упал на 8,1% — до порядка 300,4 млн долларов.

В марте этого года экспорт фанеры составил порядка 237,6 тыс. кубометров — на 5% меньше аналогично показателя прошлого года, но на 10,3% больше предыдущего месяца. Доходы от экспорта фанеры уменьшились по сравнению с мартом 2018 года на 17,2%, но выросли относительно февраля этого года — на 5,6% до 104,5 млн долларов.

Поставки на мировой рынок российской древесной целлюлозы за январь-март 2019 года увеличились на 3,1% и составили 522,6 тыс. тонн. В деньгах экспорт целлюлозы, напротив, упал – на 15,6% до 294,2 млн долларов.

В марте 2019 года экспорт целлюлозы составил 179,8 тыс. тонн (-1,2% к марту 2018 и +8,7% к февралю 2019). В стоимостном выражении ее экспорт составил 97,7 млн долларов (-25,9% к марту 2018 и -4,7% к февралю 2019 года).

Газетной бумаги за 3 месяца этого года отгрузили 302,5 тыс. тонн, что на 20,1% больше аналогичного показателя прошлого года. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги увеличился – на 29,9%, составив 155,6 млн долларов.

В марте этого года газетной бумаги вывезли порядка 91,4 тыс. тонн, что на 1,8% меньше аналогично показателя прошлого года и на 16,2% меньше показателя предыдущего месяца. Доходы в марте от экспорта газетной бумаги снизились по сравнению с мартом 2018 года на 0,9% и относительно февраля этого года — на 20,6% до 44,7 млн долларов.