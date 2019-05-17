Контейнерооборот российских портов в апреле 2019 вырос на 5,1%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в марте 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 5,1%.

При этом объем перевалки экспортных контейнеров увеличился на 3,6%, транзитных – на 73,5%, каботажных – на 4,2%, импортных – на 4,4%.

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Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 240 тыс. TEU (+6%). На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В апреле 2019 года они перевалили 141,2 тыс. TEU (+8,9%).

Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна снизился на 7,6% до 73,6 тыс. TEU.

Контейнерооборот портов Арктического бассейна в апреле этого года составил 17,1 тыс. TEU (+22,6%).

Порты Каспийского бассейна обработали 297 TEU, в 2,7 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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