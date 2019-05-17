Финансы Finnlines

Finnlines опубликовал неаудированные финансовые показатели за первый квартал 2019 года. Выручка по группе увеличилась на 2% и составила 137,6 млн евро. Показатель EBITDA незначительно сократился на 0,3% до 34,2 млн евро. Операционная прибыль снизилась на 4,7% до 18,1 млн евро, чистая прибыль – на 1,8% до 16,2 млн евро.

Президент и CEO линии Эмануэле Гримальди оценил полученный результат как «очень хороший, учитывая тот факт, что рост финского экспорта и импорта в сравнении с прошлым годом замедлился».

Выручка от морских перевозок выросла на 2,2% до 131,8 млн евро, от портовых операций – на 37,5% до 11 млн евро. Прибыль до налогообложения от морских перевозок сократилась на 3,2% до 18,1 млн евро, прибыль до налогообложения от портовых операций составила ноль против 0,2 млн евро годом ранее.

С точки зрения географии, Finnlines увеличил прибыль от операций в Финляндии, Швеции и других странах ЕС за исключением Германии, снизились доходы в России и Германии.