Доходы и расходы Hutchison Port Holdings

Hutchison Port Holdings Trust, второй в мире терминальный оператор по объемам перевалки контейнеров, опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

Выручка группы осталась практически на уровне предыдущего года, увеличившись на 0,3% и составив 2,7 млрд гонконгских долларов (340,8 млн долларов США). Операционные расходы также практически не изменились – 1,9 млрд гонконгских долларов (242,8 млн долларов США), минус 0,1%.

Операционная прибыль увеличилась на 0,8% до 769,2 млн гонконгских долларов (98 млн долларов США), прибыль до налогообложения снизилась на 4,7% до 484,7 млн гонконгских долларов (61,8 млн долларов США).

Чистая прибыль составила 377,6 млн гонконгских долларов (48,1 млн долларов США), на 10,4% ниже, чем за первый квартал 2018 года.

Напомним, 2018 года HPH Trust закрыл с убытком.