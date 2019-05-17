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CMA CGM создает фармацевтический дивизион
17.05.2019

CMA CGM создает фармацевтический дивизион

    • CMA CGM создает новый дивизион, который будет заниматься морскими перевозками фармацевтической продукции в специальных контейнерах, – Reefer Pharma division.

    С целью организации сервиса и контроля над высокочувствительным грузом CMA CGM создает команду экспертов, которые будут обеспечивать мониторинг груза в режиме 24/7 как в головном офисе в Марселе, так и в операционных центрах в Сингапуре и Майами, а также на борту судов.

    CMA CGM предлагает клиентам инновационные решения по контролю над условиями перевозки режимом согласно требованиям безопасности и хранения фармацевтической продукции в режиме онлайн. В их числе контроль за температурным режимом, на всех этапах перевозки, сбор и анализ данных, уровень влажности.

    В официальном заявлении CMA CGM отмечается, что компания соответствует так называемой системе надлежащей дистрибьюторской практики Евросоюза.


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