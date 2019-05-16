Жд экспорт через порты

По итогам 4 месяцев этого года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД составила 106,8 млн тонн, на 4,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Чуть меньше половины (48,3%) от общего объема экспортного грузопотока приходится на уголь. На нефть приходится 27,5%, на черные металлы – 7,4%, на удобрения – 6,2%.

По данным РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля на 11,9%, нефти на 5,4% и руды на 21,3%.

За январь-апрель погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 43,6 млн тонн (+1,4%), в порты Юга – 26,1 млн тонн (+3,8%).

Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 34,3 млн тонн, на 8,2% больше показателя 2018 года.

В апреле погрузка экспортных грузов в российские порты составила 26,2 млн тонн – на 20,2% больше, чем в апреле прошлого года, но на 7,4% меньше показателя предыдущего месяца.