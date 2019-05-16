Первый квартал HHLA

The Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2019 года. Выручка группы выросла на 10,3% до 347,6 млн евро, показатель EBITDA – на 26,5% до 98,4 млн евро.

Операционная прибыль увеличилась на 24,5% до 59,7 млн евро, прибыль после налогообложения – на 16,9% до 38,4 млн евро. Чистая прибыль за первый квартал составила 29,4 млн евро – на 24,3% больше, чем годом ранее.

Контейнерный сегмент показал рост выручки на 4,8% до 200,9 млн евро, EBITDA – на 16,5% до 61,9 млн евро, операционной прибыли – на 15,6% до 37,8 млн евро. Контейнерооборот увеличился на 2,2% до 1865 тыс. TEU – как поясняют в HHLA, «отчасти благодаря успешной интеграции эстонского терминала HHLA TK в прошлом году».

Выручка в интермодальном сегменте выросла на 22% до 123,9 млн евро, EBITDA – на 38,3% до 34,8 млн евро, операционная прибыль – на 35,1% до 25,3 млн евро. Объем перевозок увеличился на 13,7% и составил 398 тыс. TEU.