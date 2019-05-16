Первый 15-тысячник прошел Панамский канал

Через новые шлюзы Панамского канала впервые прошел контейнеровоз вместимостью 15 тыс. TEU. Им стал «Triton» линии Evergreen. Длина судна составляет 369 м, ширина – 51,2 м (20 рядов контейнеров).

Напомним, несколькими днями ранее проход через Панамский канал выполнил СПГ-газовоз типа Q-Flex длиной 315 м, шириной 50 м и грузовместимостью 210 тыс. куб. м.

Специально для подобных судов Администрация Панамского канала летом прошлого года увеличила допустимую ширину судна для прохождения новыми шлюзами с 49 м до 52,25 м.

До этого самым большим контейнеровозом, прошедшим по каналу, был «CMA CGM Theodore Roosevelt» длиной 365,96 м, шириной 48,25 м и вместимостью 14,86 тыс. TEU.

Видео: La Prensa