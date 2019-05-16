Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый 15-тысячник прошел Панамский канал
16.05.2019

Первый 15-тысячник прошел Панамский канал

    • Через новые шлюзы Панамского канала впервые прошел контейнеровоз вместимостью 15 тыс. TEU. Им стал «Triton» линии Evergreen. Длина судна составляет 369 м, ширина – 51,2 м (20 рядов контейнеров).

    Напомним, несколькими днями ранее проход через Панамский канал выполнил СПГ-газовоз типа Q-Flex длиной 315 м, шириной 50 м и грузовместимостью 210 тыс. куб. м. 

    Специально для подобных судов Администрация Панамского канала летом прошлого года увеличила допустимую ширину судна для прохождения новыми шлюзами с 49 м до 52,25 м.

    До этого самым большим контейнеровозом, прошедшим по каналу, был «CMA CGM Theodore Roosevelt» длиной 365,96 м, шириной 48,25 м и вместимостью 14,86 тыс. TEU. 

    Видео: La Prensa


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.03.2019
    Новый SSV Maersk
    Maersk Supply Service показал свое новое судно Subsea Supply Vessel (SSV) I-класса, «Maersk Inventor». Проект был разработан совместно […]
    MaerskSubsea Supply VesselВидео
    0
    07.05.2019
    Ограничения по осадке в Панамском канале
    В шестой раз начиная с декабря
    ОграниченияПанамский канал
    0
    12.03.2019
    Пожар на судне Grimaldi
    Вечером 10 марта возникло возгорание на кон-ро судне «Grande America», находившемся в 140 милях от Финистерре (Франция). Первоначально […]
    ВидеоПожарСпасательная операция
    1
    09.01.2019
    Ограничения по осадке в Панамском канале
    Администрация Панамского канала ввела ограничения по осадке для судов, следующих через новые шлюзы канала. Срок ограничения – с […]
    ОграниченияПанамский канал
    0
    29.03.2019
    В подводном царстве
    Equinor заснял, как работает под водой разработанный компанией концепт электронного спускаемого аппарата с дистанционным управлением. По информации компании, […]
    Equinorавтономная системаВидеоИнновации
    0
    25.01.2019
    По Севморпути в Китай – видео
    Teekay поделился видео перехода своего СПГ-танкера «Эдуард Толль» по Северному морскому пути в восточном направлении. Напомним, это первый […]
    TeekayВидеоСеверный морской путьСПГ-танкер
    0
    14.01.2019
    Звездная серия контейнеровозов COSCO
    COSCO принял в эксплуатацию еще один 20-тысячник, работающий на сжиженном природном газе. Контейнеровоз из серии Constellation («Созведие») получил […]
    COSCOКонтейнеровозыНовострой
    0
    07.05.2019
    Первое рыболовное судно на СПГ
    MAN поделился видео отгрузки из Гетеборга и доставки СПГ-танка, который будет установлен на сейнер «Libas». Это первое рыболовное […]
    MAN ВидеоИнновацииРыбаки
    0
    01.03.2019
    Ограничения по осадке в Панамском канале
    Администрация Панамского канала вновь вводит ограничения по осадке для судов, следующих транзитом через новые шлюзы канала. До 29 […]
    ОграниченияПанамский канал
    0
    29.01.2019
    Первая СПГ-бункеровка контейнеровоза Containerships
    Новый контейнеровоз Containerships осуществил первую бункеровку сжиженным природным газом в порту Роттердам, сообщили SeaNews в CMA CGM. Первая […]
    CMA CGMContainershipsБункеровкаКонтейнеровозы
    0
    22.04.2019
    Что видно с борта арктического контейнеровоза
    В кадре – арктические морские пейзажи, снятые с контейнеровоза «Норникеля» во время переходов Мурманск – Дудинка и обратно […]
    АрктикаВидеоКонтейнеровозы
    0
    09.04.2019
    Кран грузили краном
    Точнее, двумя кранами – Liebherr опубликовал видео погрузки на судно судового крана CBW-F 3450, построенного на производственной площадке […]
    LiebherrВидеоКраныПогрузка
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    29.04.2019 О транзите санкционных товаров через Россию
    26.04.2019 Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    Контейнерные перевозки Показать всё
    16.05.2019 Контейнерооборот Гонконга
    16.05.2019 Hapag-Lloyd увеличил в разы операционную прибыль
    16.05.2019 Первый квартал HHLA
    15.05.2019 Контейнерооборот портов Испании
    15.05.2019 Антверпен снизил грузооборот
    14.05.2019 ZPMC поставит краны в Грузию
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД