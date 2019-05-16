Экспорт и импорт зерновых

Россия по итогам января-марта 2019 года экспортировала порядка 6,6 млн тонн пшеницы и меслина, что 31,9% меньше показателя 2018 года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также упал на 15,5% – до 1,46 млрд долларов.

По итогам 3 месяцев этого года объемы импорта пшеницы упали на 37,9% – до 54,8 тыс. тонн. Импорт кукурузы снизился на 18%, до 21,9 тыс. тонн. Поставки ячменя в январе-марте этого года составили всего 600 тонн, что на 81,8% ниже показателя прошлого года.

В денежном выражении импорт пшеницы и ячменя увеличился на 4,8% и на 16,7%, составив 13 млн долларов и 700 тыс. долларов соответственно. В то же время стоимость поставок кукурузы в РФ уменьшились на 27,3% до 79,5 млн долларов.

В марте Россия вывезла за рубеж 1,93 млн тонн пшеницы и меслина – меньше относительно марта прошлого года на 50,4% и ниже уровня предыдущего месяца­ на 13,9%. Доходы от экспорта пшеницы снижаются. В стоимостном выражении экспорт пшеницы составил 442,7 млн долларов (-37,5% к марту 2018 года и -11,9% к февралю 2019 года).

В марте импорт пшеницы по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился на 45,2%, но вырос относительно прошлого месяца на 30,2%, составив 20,7 тыс. тонн. Объемы импортной кукурузы увеличились на 1,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, также выросли относительно предыдущего месяца – на 16,2% (до 7,9 тыс. тонн). В марте в Россию был осуществлен ввоз ячменя в объеме 500 тонн – на 78,3% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года.

В стоимостном выражении импорт пшеницы в марте составил 5,1 млн долларов, что на 5,6% меньше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставок пшеницы в РФ, напротив, выросла на 37,8%. Импортная кукуруза теряет в цене. В денежном выражении импорт кукурузы составил 26,2 млн долларов – на 7,7% меньше уровня марта прошлого года и на 4,7% ниже показателя февраля этого года. В стоимостном выражении импорт ячменя составил 600 тыс. долларов – ровно наполовину больше показателя прошлого года.