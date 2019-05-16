Hapag-Lloyd увеличил в разы операционную прибыль

Hapag-Lloyd опубликовал основные операционные и финансовые показатели по итогам первого квартала 2019 года. Объем перевозок составил 2,9 млн TEU, на 2,4% больше, чем годом ранее. При этом средняя величина фрахтовой ставки была 1079 доллара за TEU, на 4,9% выше, чем в первом квартале 2018 года

В результате выручка выросла на 16,9% до 3,06 млрд евро, показатель EBITDA – в 2,3 раза до 489 млн евро, операционная прибыль – в 4,2 раза до 214 млн евро.

Чистая прибыль составила 96 млн евро против чистого убытка 34 млн евро годом ранее.