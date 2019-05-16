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DFDS покупает суда
16.05.2019

DFDS покупает суда

    • DFDS запускает новый маршрут Гетеборг – Зебрюгге для транспортировки продукции финско-шведского производителя бумаги Stora Enso.

    Согласно контракту, подписанному сроком на 5 лет с возможностью продления еще на два года, объем перевозок составит порядка 700 тыс. тонн в год. Для этих целей DFDS на новом маршруте задействует три парома: компания приобретет за 270 датских крон (40 млн долларов) суда «Slingeborg» и «Schieborg», еще один паром будет снят с маршрута Гетеборг – Гент, на котором в настоящее время задействованы четыре судна.

    Ожидается, что маршрут начнет работать с середины июня.


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