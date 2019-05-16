DFDS покупает суда

DFDS запускает новый маршрут Гетеборг – Зебрюгге для транспортировки продукции финско-шведского производителя бумаги Stora Enso.

Согласно контракту, подписанному сроком на 5 лет с возможностью продления еще на два года, объем перевозок составит порядка 700 тыс. тонн в год. Для этих целей DFDS на новом маршруте задействует три парома: компания приобретет за 270 датских крон (40 млн долларов) суда «Slingeborg» и «Schieborg», еще один паром будет снят с маршрута Гетеборг – Гент, на котором в настоящее время задействованы четыре судна.

Ожидается, что маршрут начнет работать с середины июня.