В.Путин о порте Оля

Значительный поток грузов идет в обход России. Об это заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам, которое прошло в Астраханской области. Для решения этой проблемы необходимы специальные условия для инвесторов.

«Много лет назад было принято решение о развитии порта Оля. В 2004 году к нему была проведена железнодорожная линия. Однако до сих пор на полную мощность порт не заработал, да и объём грузов, перевозимых по железной дороге, пока далёк от желаемого, – цитирует В.Путина пресс-служба Кремля. – Между тем грузопотоки в Каспийском регионе в целом, в том числе транспортные, постоянно растут. Но значительные объёмы грузов всё ещё идут в обход России, и, естественно, их забирают наши соседи, и правильно делают – они борются на рынке. Почему? Потому что создают современные мощные портовые и логистические комплексы».

Одним из вариантов решения этой проблемы президент назвал «предложение специальных условий для привлечения транзитных грузов и инвесторов, которые будут готовы построить соответствующую инфраструктуру для обработки этих грузов и их транзита через российскую территорию».

Кроме того, В.Путин затронул проблемы астраханского судостроительного завода «Красные баррикады». «Это предприятие с многолетней историей сейчас находится в непростом положении, прежде всего из за отсутствия необходимого количества заказов. А это, в свою очередь, вызвано в том числе проблемами в речном судоходстве и судостроении, -– сказал он. – В 2016 году на заседании президиума Госсовета были даны поручения по развитию речного судоходства и судостроения. Хотел бы сегодня услышать, что сделано за это время, какие есть предложения по эффективному хозяйственному использованию водных путей, речных путей, а значит, и по загрузке судостроительных предприятий».

Он призвал власти «добиваться результата, а не выполнять поручения как таковые формально».