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Третий пошел
15.05.2019

Третий пошел

    • 14 мая «Красное Сормово» спустило на воду сухогруз «Идель 3». Это третье судно проекта RSD59 – и третье, спущенное на воду на «Красном Сормове» с начала этого года. Крестной матерью судна стала замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

    По информации верфи, трехсторонний контракт с ГТЛК и судоходной компанией «Пола Райз» на строительство второй серии из 4 сухогрузных судов проекта RSD59 был подписан в ноябре прошлого года. Все четыре судна планируется построить и передать заказчику в текущем году. 

    Технические характеристики проекта RSD59:

    • Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса. 
    • Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».
    • Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК. 
    • Основные характеристики: длина – 140,88 м, ширина – 16,98 м, высота борта – 6 м, дедвейт река/море – 5128/7535 т, объем грузовых трюмов – 11292 м, количество трюмов – 2, осадка река/море – 3,6/4,53 м, автономность, сутки – 20/12. 
    • Класс судна: КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG (bulk, pack)

    Проект RSD59 разработан «Морским Инженерным Бюро – Дизайн СПб». 

    Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским ПКБ.

    Видео: SkyMovie Аэросъемка


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