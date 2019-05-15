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15.05.2019

«Совкомфлот» вышел в прибыль

    • «Совкомфлот» опубликовал основные показатели по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО за первый квартал.

    Валовая выручка группы увеличилась на 18,9% до 410,7 млн долларов, тайм-чартерный эквивалент – на 26,1% до 313,9 млн долларов, показатель EBITDA – на 62,5% до 206,8 млн долларов. Чистая прибыль составила 70,1 млн долларов против чистого убытка 16,1 млн долларов за первый квартал прошлого года.

    «В первом квартале 2019 года группа компаний «Совкомфлот» добилась положительных производственных и финансовых результатов, в том числе благодаря сложившейся в начале года благоприятной конъюнктуре рынков конвенциональных перевозок нефти и нефтепродуктов, – отметил, комментируя итоги квартала, председатель правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк. – В отчетном периоде доходы компании от перевозки сырой нефти выросли на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

    «Хотя спотовые ставки пока не достигли своих средних исторических значений, они превысили беспрецедентно низкие уровни 2017-2018 годов. В целом мы сохраняем осторожный оптимизм в отношении II квартала текущего года и исходим из того, что поэтапное восстановление рыночной конъюнктуры и коррекция фрахтовых ставок в сегменте морской транспортировки энергоносителей сохранится в 2019 году и будет продолжаться в течение 2020 года».

    «Ключевым стратегическим приоритетом для компании в горизонте до 2025 года продолжает оставаться развитие индустриальных сегментов бизнеса, обеспечивающих последовательное увеличение доли доходов от эксплуатации индустриальных судов, обслуживающих нефтегазовые проекты в рамках долгосрочных контрактов», – сказал он.

    По словам первого заместителя генерального директора, финансового директора ПАО «Совкомфлот» Николая Колесникова, «Стабильные финансовые показатели и положительный денежный поток по итогам I квартала в совокупности с устойчивым уровнем законтрактованной выручки будущих периодов дают «Совкомфлоту» возможности для дальнейшего успешного выполнения задач, предусмотренных стратегией общества. Действующий портфель заказов судов в полной мере обеспечен финансированием, при этом компания сохраняет доступ к рынкам долгосрочного заёмного капитала».


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