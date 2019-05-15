ОСК берется за «Красные Баррикады»

Вчера в Ахтубинске был подписан меморандум о намерениях между правительством Астраханской области, АО «Объединенная судостроительная корпорация» и одним из российских банков.

Предметом меморандума стал вопрос возобновления работы на площадке судостроительного завода «Красные Баррикады», который в 2017 году Арбитражным судом Астраханской области был признан банкротом, а в 2018 году прекратил свою работу, сообщает пресс-служба ОСК.

Стороны договорились о сотрудничестве в вопросе возобновления работы завода. Так, астраханское правительство намерено содействовать созданию особой экономической зоны на территории «Красных Баррикад», поддерживать инвестиционные и инновационные проекты, реализуемые на производственной площадке.

«Объединенная судостроительная корпорация» планирует принять участие в приобретении имущества завода с открытых торгов в рамках процедуры банкротства. В течение следующих двух месяцев ОСК предстоит согласовать с региональным правительством дорожную карту мероприятий, позволяющих снова начать производственную деятельность на заводе.

Напомним, проблемы судостроительного завода «Красные баррикады» озвучил В.Путин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам, которое прошло вчера в Астраханской области.