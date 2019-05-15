Грузы UCL Port

Суммарный грузооборот стивидорного дивизиона UCL Port (входит в UCL Holding) составил в первом квартале 2019 года 9,9 млн тонн грузов, на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По информации UCLH, увеличение достигнуто за счет роста перевалки нефтеналивных грузов.

Обработка сухих грузов увеличилась на 1,4% до 7,7 млн тонн. Перевалка нефтеналива выросла на 26% до 2,2 млн тонн за счет обработки дополнительных объемов в Туапсе и Таганроге.

Объем перевалки генеральных грузов снизился на 9% до 2,4 млн тонн, в том числе за счет сокращения объемов черных и цветных металлов в «Морском порту Санкт-Петербург». В «Таганрогском морском торговом порту» перевалка черных металлов, наоборот, выросла на 19%.

Перевалка насыпных и навалочных грузов увеличилась на 0,4%, в целом показатель остается на уровне аналогичного периода 2018 года – 2,8 млн тонн.

Перевалка контейнерных грузов увеличилась на 15% до 2,5 млн тонн. «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» и «Морской порт санкт Петербург», отмечают в UCLH, в первом квартале на 20% превысили собственные прошлогодние результаты, обработав 202,3 тыс. TEU и 7,5 тыс. TEU соответственно.

Доля экспортных грузов в структуре грузооборота UCL Port снизилась на 1 проц. пункт и составила 85% от общего объема перевалки. Доля импорта, напротив, увеличилась на 1 проц. пункт, составив 14%. На каботажные перевозки приходится 1%.