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Damen пришел в Финляндию
15.05.2019

Damen пришел в Финляндию

    • Damen открыл офис в Хельсинки. «Такое решение было принято в связи с наличием инженерных компетенций в Финляндии для строительства судов Ro-Pax, а также расширения рынка круизных и офшорных судов, строящихся на румынских верфях Damen, – говорится в официальном сообщении компании. – Кроме того, Хельсинки имеет прочные связи с Польшей и Нидерландами, что позволяет оптимально сотрудничать с инженерными подразделениями Damen, расположенными в Гданьске и Роттердаме».

    Как отмечают в Damen, финское подразделение уже готовится к реализации двух проектов – круизного судна и судна ro-ro.


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