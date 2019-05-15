Damen пришел в Финляндию

Damen открыл офис в Хельсинки. «Такое решение было принято в связи с наличием инженерных компетенций в Финляндии для строительства судов Ro-Pax, а также расширения рынка круизных и офшорных судов, строящихся на румынских верфях Damen, – говорится в официальном сообщении компании. – Кроме того, Хельсинки имеет прочные связи с Польшей и Нидерландами, что позволяет оптимально сотрудничать с инженерными подразделениями Damen, расположенными в Гданьске и Роттердаме».

Как отмечают в Damen, финское подразделение уже готовится к реализации двух проектов – круизного судна и судна ro-ro.