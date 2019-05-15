Автокараван прошел испытания

DB Schenker и MAN представили результаты тестовых испытаний грузовых автокараванов. «Технология «движение автокараваном» показала себя надежной, безопасной и может применяться в повседневной деятельности логистических компаний», – говорится в официальном сообщении DB Schenker.

Испытания проходили в течение семи месяцев на автотрассе между логистическими центрами DB Schenker в Мюнхене и Нюрнберге. За это время караван из двух большегрузов преодолел расстояние в 35 тыс. км. Дистанция между автомобилями составила 15-21 м.

Внедренная в управление большегрузов MAN технология действовала практически безотказно: активное вмешательство водителей требовалось всего лишь через каждые 2 тыс. км, намного реже, чем предполагалось изначально. Кроме того, проект показал снижение выбросов CO2 на 3-4%.

«Мы рады, что технология работает надежно. Ее внедрение поможет увеличить безопасность на дорогах», – отметил председатель правления MAN Truck & Bus Иоахим Дрес.

«Общее чувство безопасности и доверия к технологии отражается в оценке водителями конкретных ситуаций, – отметили в Университете прикладных наук им. К.Р.Фрезениуса. – Ни одна из ситуаций в ходе испытаний не была ими описана как неуправляемая и неконтролируемая».

По словам Александра Долла, члена правления Deutsche Bahn, отвечающего за финансы, транспорт и логистику, технологию «движение автокараваном» можно использовать примерно на 40% европейской дорожной сети. «Однако для этого понадобятся дополнительные испытания, а также нормативная база», – сказал он.

Напомним, что технология «движения автокараваном» – это система движения по меньшей мере двух грузовиков на небольшой дистанции друг от друга. Ведущий автомобиль задает скорость и направление движения. Большегрузы связаны между собой электронной «сцепкой» в формате коммуникации «автомобиль – автомобиль».