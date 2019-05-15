Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Maersk увеличил выручку на треть
15.05.2019

Антверпен снизил грузооборот

    • Грузооборот порта Антверпен по итогам первого квартала снизился к аналогичному показателю прошлого года на 3%. Правда, отмечают в порту, в 2018 году показатели были рекордными, так что речь скорее идет о «возвращении к норме».

    Контейнерооборот продолжал расти, показав в марте этого года новый рекорд, перекрывший рекорд марта 2018 года.

    В сегменте брейкбалка перевалка чугуна и стали сократилась на 5%. Ро-ро грузопоток увеличился на 3,2%.

    Оборот сухих грузов снизился на 8,8% из-за сокращения объемов руды (-22,9%), угля (-16,5%), металлолома (-10,2%) и удобрений (-2,2%). Перевалка песка и гравия увеличилась на 6%.

    Налив в первом квартале снизился на 8,6%, что в порту связывают с более мягкой зимой 2019 года. правда, после падения в январе-феврале наметился рост в сегменте нефтепродуктов. Объемы перевалки сырой нефти практически не изменились.

    Судооборот в первом квартале составил 3,5 тыс. морских судов, на 0,3% меньше, чем годом ранее.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.05.2019
    Экспорт угля и кокса
    Объем российского экспорта каменного угля за 3 месяца этого года увеличился на 14,9% и составил 53,2 млн тонн. […]
    2019УгольЭкспорт
    0
    16.01.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 2
    На 2 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не изменились […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    16.05.2019
    Контейнерооборот Гонконга
    По итогам января-апреля этого года контейнерооборот порта Гонконг составил порядка 5,99 млн TEU. Это на 7,6% меньше показателя […]
    2019ГонконгКонтейнерооборот
    0
    14.01.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 3 неделя 2019
    На 3 неделе года во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Так, в порту Роттердам, по […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    01.02.2019
    Безработные контейнеровозы
    В преддверии китайского Нового года количество простаивающих судов выросло на 17 контейнеровозов – до 212 единиц по сравнению […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобальноЯнварь
    0
    19.04.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 15
    На 15 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    29.03.2019
    Риски и вызовы в логистике
    По версии DHL
    2019DHLЛогистикаПрогноз
    0
    15.01.2019
    Контейнерооборот лидеров
    Суммарно Шанхай и Сингапур в 2018 году перевалили порядка 78,6 млн TEU. Шанхай занимает лидирующую позицию в мировом […]
    2018КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    21.01.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2019
    На прошедшей неделе отмечено снижение спотовых ставок практически на всех направлениях.  Только на американском и внутриазиатском трейдах наблюдается […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    07.03.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 10 2019
    Период ледокольной проводки в портах Азов, Ростов и Таганрог завершен, однако ледокольный сбор по-прежнему придется платить до 16 […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    13.02.2019
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Декабрь 2018
    Только для подписчиков
    2018ДекабрьКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    25.04.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Февраль 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаГрузооборотПОРТСТАТ
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    29.04.2019 О транзите санкционных товаров через Россию
    26.04.2019 Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    Контейнерные перевозки Показать всё
    16.05.2019 Контейнерооборот Гонконга
    16.05.2019 Hapag-Lloyd увеличил в разы операционную прибыль
    16.05.2019 Первый квартал HHLA
    15.05.2019 Контейнерооборот портов Испании
    15.05.2019 Антверпен снизил грузооборот
    14.05.2019 ZPMC поставит краны в Грузию
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД