Антверпен снизил грузооборот

Грузооборот порта Антверпен по итогам первого квартала снизился к аналогичному показателю прошлого года на 3%. Правда, отмечают в порту, в 2018 году показатели были рекордными, так что речь скорее идет о «возвращении к норме».

Контейнерооборот продолжал расти, показав в марте этого года новый рекорд, перекрывший рекорд марта 2018 года.

В сегменте брейкбалка перевалка чугуна и стали сократилась на 5%. Ро-ро грузопоток увеличился на 3,2%.

Оборот сухих грузов снизился на 8,8% из-за сокращения объемов руды (-22,9%), угля (-16,5%), металлолома (-10,2%) и удобрений (-2,2%). Перевалка песка и гравия увеличилась на 6%.

Налив в первом квартале снизился на 8,6%, что в порту связывают с более мягкой зимой 2019 года. правда, после падения в январе-феврале наметился рост в сегменте нефтепродуктов. Объемы перевалки сырой нефти практически не изменились.

Судооборот в первом квартале составил 3,5 тыс. морских судов, на 0,3% меньше, чем годом ранее.