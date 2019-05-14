Водородные суда разработает Hyundai Motor

Корейский производитель автомобилей Hyundai Motor разработает систему водородных топливных элементов для малых судов. Подобную системы компания уже применяет для автомобилей.

Планируется, что к 2022 году Hyundai Motor в сотрудничестве с администрацией одной из корейских провинций разработает уникальный источник питания, адаптированный для судов, тогда же будут проведены испытания такого судна. До 2025 года планируется его доработка, а к 2030 году водородные суда уже начнут коммерческие операции. Кроме того, к 2022 году компания планирует разработать уникальную энергоустановку для морских судов.

Согласно стратегии Hyundai Motor по внедрению водородного генератора, к 2030 году компания должна оснастить водородной топливной системой порядка 700 тыс. ед. транспортных средств, в том числе 500 тыс. автомобилей и 200 тыс. судов, поездов и различных энергосистем.