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Устрицы и пиво на автономном судне
14.05.2019

Устрицы и пиво на автономном судне

    • 13 мая автономное судно «Maxlimer» успешно завершило перевозку из Великобритании в Бельгию через пролив Ла-Манш, известный плотным движением судов, ящик устриц. Время в пути составило 22 часа. Управление судном осуществлялось дистанционно.

    В обратном рейсе из Бельгии в Великобританию было доставлено бельгийское пиво.

    Автономное судно разработано британской SEA-KIT International. Его длина оставляет 12 м, грузовместимость – 2,5 тонны. По словам разработчиков, «Судно может быть адаптировано к разным задачам, включая гидрографические исследования, мероприятия по защите окружающей среды, а также морской безопасности». А размер и грузоподъемность, говорят в SEA-KIT, можно увеличить.


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