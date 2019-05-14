Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ушли в 3D-печать
14.05.2019

Ушли в 3D-печать

    • Голландская строительная фирма Huisman представила первые крюки для судового крана, созданные с помощью 3D-печати и получившие сертификацию классификационного общества.

    Грузоподъемность одного крюка составляет 36 тонн. Они сертифицированы ABS для использования на оффшорных судах.

    Первым судном, оборудованным напечатанным на 3D-принтере крюком, станет полупогружное строительно-крановое судно «OOS Serooskerke». Такой же крюк будет установлен на его систершипе «OOS Walcheren».

    Оба крюка были напечатаны на предприятии Huisman в Чехии. Испытания проводились с нагрузкой, вдвое превышающей максимально допустимую. Ранее, в январе 2018 года, Huisman успешно провел испытания первого в мире 3D-печатного крюка для судовых кранов грузоподъемностью 80 тонн.

    А летом прошлого года Huisman и лаборатория 3D-печати по металлу RAMLAB, работающая в порту Роттердам, запустили проект по изготовлению гигантского кранового крюка для подъема конструкций весом до 325 тонн.

    В настоящее время крюки для крана изготавливаются методом литья или ковки. Использование технологии 3D-печати позволяет сократить стоимость изготовления и сроки поставки.

    Парень, который комментирует процесс, инженер Huisman Хуго Ромер, написал на эту тему магистерскую диссертацию в Делфтском техническом университете. В Huisman говорят, читается, как роман. От диссертации до реального продукта прошло всего два года.

    Видео: Huisman Equipment


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.04.2019
    В подводном царстве – 2
    Oceaneering показал, как функционирует разработанный компанией спускаемый аппарат дистанционным управлением, предназначенный для управления оборудованием подводных скважин. Видео: Oceaneering
    автономная системаВидеоИнновацииТехнологии
    0
    01.02.2019
    Самый большой в мире ветрогенератор
    Установят в порту Роттердам
    РоттердамТехнологии
    0
    23.04.2019
    Единственные в России суда ro-flo
    У «Оборонлогистики»
    КраныНегабаритОборонлогистикаРо-ро
    0
    12.03.2019
    Контейнеры сдуло с причала
    Сильным ветром в порту Антверпен разметало штабель контейнеров, а один 40-футовик даже сдуло с причала в воду. Инцидент […]
    АнтверпенВидеоПортыШторм
    1
    12.02.2019
    Из Петербурга в Арктику – видео
    «Газпром нефть» опубликовала видео перехода ледокола «Андрей Вилькицкий» из Петербурга в Арктику. Просто очень красиво. Видео: Газпром нефть
    Андрей ВилькицкийАрктикаВидеоГазпром нефть
    0
    03.04.2019
    Maersk отстраивает буровой бизнес
    Акционеры A.P. Moller-Maersk A/S на своем годовом общем собрании 2 апреля в Копенгагене приняли предложение Совета директоров по […]
    Maersk DrillingOffshoreВидео
    0
    22.03.2019
    20 лет спустя
    Aker Arctic поделился видео, снятым Wärtsilä в далеком 1986 году, когда ледовые испытания проходил только что построенный финский […]
    Aker ArcticWartsilaВидеоИспытания
    0
    01.03.2019
    Как строят австралийский антарктический ледокол
    Видео
    АвстралияВидеоЛедоколы
    0
    08.05.2019
    «Сабетта»
    «Новатэк» опубликовал фильм Дарьи Кузнецовой «Сабетта». В кадре – фотограф Шарль Ксело и, собственно, Сабетта. А еще его […]
    АрктикаВидеоСабетта
    0
    15.02.2019
    Как транспортируют буровые – видео
    Самое большое специализированное полупогружное транспортное судно доставляет буровую установку из Китая в Бразилию
    BoskalisHeavyliftБуроваяВидео
    0
    26.04.2019
    Сингапур строит мегатерминал
    Морская администрация порта Сингапур поделилась видеороликом установки последнего (крайнего, если вы суеверны), 221-го кессона в рамках строительства первой […]
    ВидеоСингапурТерминал
    0
    25.02.2019
    «Евросиб-Логистика» запустила пулинг тары
    С использованием складных контейнеров
    ТараТехнологии
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    29.04.2019 О транзите санкционных товаров через Россию
    26.04.2019 Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    Контейнерные перевозки Показать всё
    16.05.2019 Контейнерооборот Гонконга
    16.05.2019 Hapag-Lloyd увеличил в разы операционную прибыль
    16.05.2019 Первый квартал HHLA
    15.05.2019 Контейнерооборот портов Испании
    15.05.2019 Антверпен снизил грузооборот
    14.05.2019 ZPMC поставит краны в Грузию
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД