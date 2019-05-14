Ушли в 3D-печать

Голландская строительная фирма Huisman представила первые крюки для судового крана, созданные с помощью 3D-печати и получившие сертификацию классификационного общества.

Грузоподъемность одного крюка составляет 36 тонн. Они сертифицированы ABS для использования на оффшорных судах.

Первым судном, оборудованным напечатанным на 3D-принтере крюком, станет полупогружное строительно-крановое судно «OOS Serooskerke». Такой же крюк будет установлен на его систершипе «OOS Walcheren».

Оба крюка были напечатаны на предприятии Huisman в Чехии. Испытания проводились с нагрузкой, вдвое превышающей максимально допустимую. Ранее, в январе 2018 года, Huisman успешно провел испытания первого в мире 3D-печатного крюка для судовых кранов грузоподъемностью 80 тонн.

А летом прошлого года Huisman и лаборатория 3D-печати по металлу RAMLAB, работающая в порту Роттердам, запустили проект по изготовлению гигантского кранового крюка для подъема конструкций весом до 325 тонн.

В настоящее время крюки для крана изготавливаются методом литья или ковки. Использование технологии 3D-печати позволяет сократить стоимость изготовления и сроки поставки.

Парень, который комментирует процесс, инженер Huisman Хуго Ромер, написал на эту тему магистерскую диссертацию в Делфтском техническом университете. В Huisman говорят, читается, как роман. От диссертации до реального продукта прошло всего два года.

Видео: Huisman Equipment