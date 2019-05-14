Продовольственный хаб в Роттердаме

В порту Роттердам создадут продовольственный хаб, предназначенный для продукции сельского хозяйства и рыболовной отрасли. Как сообщили SeaNews в Администрации порта, под проект выделена промышленная площадка 60 га на Каландканале рядом с Маасвлакте.

Как отметил Эмиль Хоогстеден, директор Администрации порта Роттердам по контейнерам, брейкбалку и логистике, продовольственный хаб будет располагаться в непосредственной близости как к контейнерным терминалам, на которые заходят крупные океанские линии, так и к тем причалам, на которых обрабатываются рефсуда, а также к причалам для речных судов. Складские помещения будут находиться совсем близко к причалам, чтобы обеспечить оперативное размещение, обработку и транспортировку замороженной продукции. «Работая с сельхозпродукцией, мы имеем дело со скоропортящимися товарами, поэтому скорость критична», – пояснил Э.Хоогстеден.

Из 60 гектаров порядка 45 доступны для передачи в аренду, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными арендаторами примерно по 35 гектарам. Этой весной был проведены подготовительные работы, такие как обследование грунтов, с июня начнется строительство временной дороги. Собственно развитие территории и строительство объектов для первого клиента запланировано на июль. Первые компании начнут работать на новой территории, которая получила название Kop van de Beer («Голова медведя») до конца 2020 года.

Нидерланды являются вторым по величине мировым экспортером сельхозпродукции после США, в 2017 году оборот составил почти 92 млрд евро. Роттердам выступает крупнейшим портом для импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции в Западной Европе. Топ-три продукта, которые идут через него в импорте, – это цитрусовые, бананы и виноград. Также Роттердам обрабатывает значительные объемы фруктовых сорок. В экспорте основными статьями являются овощи, лук, картофель, а также свинина, мясо птицы, сыр, а также селедка. Наиболее значительный объем экспорта из Роттердама отправляется в Китай, в импорте самые большие объемы поступают из Южной Африки, Бразилии и Коста-Рики.