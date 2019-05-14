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Экспорт угля и кокса
14.05.2019

Экспорт угля и кокса

    • Объем российского экспорта каменного угля за 3 месяца этого года увеличился на 14,9% и составил 53,2 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт каменного угля вырос на 24,8%, до 4,6 млрд долларов.

    По данным ФТС, кокса и полукокса за отчетный период текущего года вывезли 775,1 тыс. тонн – на 2% больше, чем годом ранее. Доходы от экспорта кокса и полукокса по итогам 3 месяцев 2019 года, напротив, упали на 12,3% и составили порядка 190,8 млн долларов.

    В марте этого года было вывезено порядка 23,8 млн тонн угля, что на 19,3% больше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 29,8% больше предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт угля увеличился по сравнению с мартом 2018 года на 26,8% до 2,1 млрд долларов (+29,4% к февралю 2019 года).

    Экспорт кокса и полукокса в отчетном месяце достиг 240,5 тыс. тонн – это на 37,2% выше уровня марта прошлого года, но на 13,3% меньше, чем за февраль этого года. Доходы выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 9,6% (-11,8% к уровню предыдущего месяца) – до 60,5 млн долларов.


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