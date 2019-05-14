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20 лет ПКТ
14.05.2019

Global Ports объединяет менеджмент ПКТ и ПЛП

    • Global Ports Investments сообщил об объединении управленческих команд «Петролеспорта» и «Первого контейнерного терминала». Решение, пояснили в группе, принято в рамках стратегии по повышению операционной эффективности и оптимизации структуры активов.

    Управляющим директором ПЛП и ПКТ с 13 мая 2019 года назначен Альберт Лихолёт. Александр Тихов, до этого занимавший должность управляющего директора ПКТ, остается в Группе в должности советника генерального директора УК «Глобал Портс».

    «Принятое решение является очередным шагом в сторону дальнейшей интеграции деятельности Группы в Большом порту Санкт-Петербург. Ранее Группа уже централизовала коммерческую, юридическую, финансовую и ряд других функций в целях оптимизации ресурсов компании, что, наряду с созданием в 2018 году единой службы поддержки клиентов, способствовало повышению качества услуг. Формирование единого центра управления операционной деятельностью двух терминалов призвано не только повысить гибкость управления терминалами, унифицировать и стандартизировать производственные процессы, но и существенно повысить уровень сервиса для наших клиентов за счет эффективного распределения оборудования и ресурсов и реализации принципа «одного окна»», – говорится в сообщении Global Ports.

    Суммарная пропускная способность ПЛП и ПКТ составляет свыше 1,25 млн TEU в год, суммарная площадь терминалов – 208 га, длина причалов – 3,2 км. По данным годового отчета Global Ports, в 2018 году суммарный контейнерооборот ПКТ и ПЛП составил 863,4 тыс. TEU (617 тыс. TEU – ПКТ и 246,3 тыс. TEU – ПЛП).


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