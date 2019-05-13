Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ТOP-5 терминалов России по обороту лесных грузов
13.05.2019

ТOP-5 терминалов России по обороту лесных грузов

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в первом квартале 2019 года объем перевалки лесных грузов в морских портах России составил 1,2 млн тонн, что на 1,9% меньше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. При этом 737,8 тыс. тонн или 59% из этого объема обработали пять терминалов.

    Иконка информация о ПОРТСТАТ

    ЕСЛИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ

    • помесячная динамика контейнеро/грузооборота порта или терминала в деталях
    • показатели деятельности любого стивидора
    • детали по импорту/экспорту/транзиту и каботажу груженых/порожних
    • исторические данные с 2015 года

    Все это доступно в статистическом онлайн сервисе ПОРТСТАТ

    Лидером по перевалке лесных грузов является ОАО «Тернейлес» (порт Ольга). По итогам первого квартала он обработал 274,5 тыс. тонн леса, на 13,8% меньше аналогичного уровня прошлого года.

    Второе место занимает ОАО «Лесной терминал «Фактор» (Усть-Луга). За январь-март 2019 года его объемы перевалки лесных грузов выросли в 2 раза и составили 152,4 тыс. тонн.

    На третьем месте – АО «Приморсклеспром» (порт Ольга), который также значительно увеличил объемы перевалки леса – в 2,1 раза. Таким образом, в первом квартале этого года через него прошло 107,7 тыс. тонн лесных грузов.

    Четвертую строчку рейтинга занимает ОАО «Ванинский МТП», переваливший в январе-марте 2019 года 102,6 тыс. тонн лесных грузов (-38,3%).

    И замыкает пятерку лидеров ЗАО «Лесозавод-25» (порт Архангельск) со 100,6 тыс. тонн леса (+5,7%).

    Стивидор 2019 год, тыс. TEU
    ОАО «Тернейлес» 274,5
    ОАО «Лесной терминал «Фактор» 152,4
    АО «Приморсклеспром» 107,7
    ОАО «Ванинский МТП» 102,6
    ЗАО «Лесозавод-25» 100,6

    При этом самую высокую динамику грузооборота лесных грузов в первом квартале 2019 года показали АО «Махачкалинский МТП», который увеличил объем перевалки леса в 29,8 раз и петербургские ОАО «Балтийский судомеханический завод» – рост в 2,7 раза и ООО «Терминал Святого Петра» – в 2,5 раза.

    Наибольшее снижение перевалки лесных грузов произошло у ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» (-92,5%), ООО «Газпром транссервис» в порту Темрюк (-67,5%) и ООО «НСРЗ-Логистик» в порту Находка (-65,6%).


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.04.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 13
    На 13 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    28.01.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2019
    На 5 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных скачков цен. Так, в […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    13.05.2019
    Автомобильный рынок не в форме
    По итогам 4 месяцев этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей составили более […]
    2019АвтомобилиАссоциации европейского бизнесаПродажи
    0
    17.04.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    По итогам января-февраля 2019 года экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 1,91 млн тонн. Это выше аналогичного уровня […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0
    14.02.2019
    Контейнерооборот лидеров
    В январе этого года контейнерооборот Шанхая составил порядка 3,75 млн TEU. Порт увеличил объем обрабатываемых контейнеров по сравнению […]
    2019КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    31.01.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 5 2019
    На азовском фрахтовом рынке по сравнению с прошлой неделей отмечается ухудшение ситуации. Высокие цены на товары и сравнительно […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    31.01.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Ноябрь 2018 года
    Только для подписчиков
    2018АрктикаГрузооборотНоябрь
    0
    01.04.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 14 неделя 2019
    На 14 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Пирее подешевел […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    11.03.2019
    Грузооборот российского транспорта
    По итогам первого месяца 2019 года перевозки грузов российским транспортом составили 571,3 млн тонн. Это на 4,3% больше […]
    2019АвтотранспортГрузооборотМорской транспорт
    0
    23.04.2019
    Экспорт цветных металлов
    Объем российского экспорта необработанного алюминия за 2 месяца 2019 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным передом […]
    2019Цветные металлыЭкспорт
    0
    25.02.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2019
    На 8 неделе ставки практически на всех исследуемых трейдах снизились, единственное исключение составили ставки на Японию. Так, ставки из […]
    2019Контейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    19.02.2019
    Гамбург снизил оборот
    И контейнерооборот – но незначительно
    2018ГамбургГрузооборотКонтейнерооборот
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    29.04.2019 О транзите санкционных товаров через Россию
    26.04.2019 Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    Контейнерные перевозки Показать всё
    13.05.2019 Безработные контейнеровозы
    13.05.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2019
    08.05.2019 Железнодорожные контейнеры
    08.05.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    08.05.2019 Контейнероборот Тайваня
    06.05.2019 Прибалтика в TEU
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД