ТOP-5 терминалов России по обороту лесных грузов

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в первом квартале 2019 года объем перевалки лесных грузов в морских портах России составил 1,2 млн тонн, что на 1,9% меньше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. При этом 737,8 тыс. тонн или 59% из этого объема обработали пять терминалов.

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Лидером по перевалке лесных грузов является ОАО «Тернейлес» (порт Ольга). По итогам первого квартала он обработал 274,5 тыс. тонн леса, на 13,8% меньше аналогичного уровня прошлого года.

Второе место занимает ОАО «Лесной терминал «Фактор» (Усть-Луга). За январь-март 2019 года его объемы перевалки лесных грузов выросли в 2 раза и составили 152,4 тыс. тонн.

На третьем месте – АО «Приморсклеспром» (порт Ольга), который также значительно увеличил объемы перевалки леса – в 2,1 раза. Таким образом, в первом квартале этого года через него прошло 107,7 тыс. тонн лесных грузов.

Четвертую строчку рейтинга занимает ОАО «Ванинский МТП», переваливший в январе-марте 2019 года 102,6 тыс. тонн лесных грузов (-38,3%).

И замыкает пятерку лидеров ЗАО «Лесозавод-25» (порт Архангельск) со 100,6 тыс. тонн леса (+5,7%).

Стивидор 2019 год, тыс. TEU ОАО «Тернейлес» 274,5 ОАО «Лесной терминал «Фактор» 152,4 АО «Приморсклеспром» 107,7 ОАО «Ванинский МТП» 102,6 ЗАО «Лесозавод-25» 100,6

При этом самую высокую динамику грузооборота лесных грузов в первом квартале 2019 года показали АО «Махачкалинский МТП», который увеличил объем перевалки леса в 29,8 раз и петербургские ОАО «Балтийский судомеханический завод» – рост в 2,7 раза и ООО «Терминал Святого Петра» – в 2,5 раза.

Наибольшее снижение перевалки лесных грузов произошло у ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» (-92,5%), ООО «Газпром транссервис» в порту Темрюк (-67,5%) и ООО «НСРЗ-Логистик» в порту Находка (-65,6%).