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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2019
13.05.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2019

    • На 19 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разноплановую динамику. Существенно выросли ставки из Китая на порты Северной Европы, ощутимое снижение ставок наблюдалось на южноамериканском трейде.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 7,1%, ставки на средиземноморском направлении сохранились на уровне 17 недели.

    Ставки на порты западного побережья США сократились на 8,1%, в то время как ставки на порты восточного побережья выросли – на 0,2%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе снизились на 9,1%, ставки на Австралию и Новую Зеландию – на 3,4%. Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 17 неделей года на 17,5%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные порты Японии повысились на 0,4%, на восточные – на 1,7%. Ставки на Сингапур снизились на 0,7%, на Южную Корею остались без изменений.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

     


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