Эталонная модель «единого окна»

Евразийский межправительственный совет утвердил Описание эталонной модели национального механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

Описание содержит базовые принципы создания и функционирования национального механизма «единого окна», описание функций и архитектуры эталонной модели, а также перечня государственных процедур и услуг, охватываемых этой моделью.

Правительствам государств-членов Евразийского экономического союза рекомендовано учитывать это Описание при внедрении и развитии национальных механизмов «единого окна».

Евразийская экономическая комиссия будет раз в два года направлять в государства-члены Евразийского экономического союза результаты мониторинга международной практики совершенствования механизмов «единого окна», развития цифровых технологий упрощения процедур международной торговли и иные материалы.

С Описанием эталонной модели национального механизма «единого окна» можно ознакомиться в прилагаемом файле.

Об Описании Эталонной модели