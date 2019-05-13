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Эталонная модель «единого окна»
13.05.2019

Эталонная модель «единого окна»

    • Евразийский межправительственный совет утвердил Описание эталонной модели национального механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

    Описание содержит базовые принципы создания и функционирования национального механизма «единого окна», описание функций и архитектуры эталонной модели, а также перечня государственных процедур и услуг, охватываемых этой моделью.

    Правительствам государств-членов Евразийского экономического союза рекомендовано учитывать это Описание при внедрении и развитии национальных механизмов «единого окна».

    Евразийская экономическая комиссия будет раз в два года направлять в государства-члены Евразийского экономического союза результаты мониторинга международной практики совершенствования механизмов «единого окна», развития цифровых технологий упрощения процедур международной торговли и иные материалы.

    С Описанием эталонной модели национального механизма «единого окна» можно ознакомиться в прилагаемом файле.

    Об Описании Эталонной модели


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