Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
CIMC подала в суд на Singamas и COSCO
13.05.2019

CIMC подала в суд на Singamas и COSCO

    • Китайский производитель контейнеров China International Marine Containers (CIMC) подал иск в суд против Singamas Container Holdings и China COSCO Shipping за нарушение патентных прав.

    Иск был подан вскоре после того, как Singamas подписал соглашение с COSCO о продаже части бизнеса в Китае.

    По версии CIMC, Singamas выпускал и продавал 53-футовые контейнеры без согласования и одобрения, а COSCO эксплуатирует незаконную, контрафактную продукцию. CIMC требует от Singamas и COSCO выплаты компенсаций в размере 14,7 млн долларов и 443 тыс. долларов соответственно и прекратить незаконную эксплуатацию контейнеров.

    За последнее десятилетие CIMC, вторым по величине акционером которого является COSCO, неоднократно подавала в суд на Singamas по нарушениям патентных прав.

    COSCO продала CIMC свои активы по производству контейнеров в 1999 году и вернулась к это сегменту бизнеса в 2008 году через дочернюю компанию Shanghai Universal Logistics Equipment, которая является четвертым по величине производителем контейнеров после CIMC, Singamas и CXIC Group.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.03.2019
    CMA CGM заказал десять 15-тысячников
    Соглашение с CSSC подписано в присутствии глав Франции и Китая
    CMA CGMКитайКонтейнерНовострой
    0
    21.03.2019
    Singamas продает бизнес
    Но не весь
    ЗаводКитайКонтейнерСделка
    0
    03.04.2019
    Дноуглубление Эльбы откладывается
    Из-за споров по контракту
    ГамбургДноуглублениеСуд
    0
    14.01.2019
    Звездная серия контейнеровозов COSCO
    COSCO принял в эксплуатацию еще один 20-тысячник, работающий на сжиженном природном газе. Контейнеровоз из серии Constellation («Созведие») получил […]
    COSCOКонтейнеровозыНовострой
    0
    24.04.2019
    COSCO построит балкеры под африканские бокситы
    China Cosco Shipping заключила контракт на строительство серии балкеров Newcastlemax дедвейтом 210 тыс. тонн на Cosco Shipping Heavy […]
    COSCOБалкерЗаказСудостроение
    0
    21.03.2019
    COSCO спроектировал 25-тысячник
    Шанхайский судостроительный исследовательский институт (SSSRI), подразделение Cosco Shipping, завершил разработку проекта контейнеровоза вместимостью 25 тыс. TEU. Как сообщает […]
    COSCOМегаконтейнеровозПроектирование
    0
    18.02.2019
    COSCO построит до 30 балкеров
    Под проект в Гвинее
    COSCOБалкерКитай
    0
    17.01.2019
    До 2027 года
    Продлено сотрудничество Ocean Alliance
    CMA CGMCOSCOEvergreenOCEAN Alliance
    0
    22.03.2019
    COSCO открывает сервис на Петербург
    COSCO запускает новый еженедельный фидерный сервис RFS4 с заходом в Петербург. Как рассказали SeaNews в российском подразделении COSCO, […]
    COSCOБронкаКонтейнерные перевозкиСанкт-Петербург
    0
    28.03.2019
    На Samsung Heavy Industries подали в суд
    Petrobras America, дочерняя компания бразильской государственной нефтяной Petroleo Brasileiro, подала иск против Samsung Heavy Industries (SHI), требуя возмещения […]
    PetrobrasSamsung Heavy IndustriesСуд
    0
    09.01.2019
    Maersk больше не будет строить сухие контейнеры
    Только рефы
    MaerskКонтейнерРефконтейнерРефы
    0
    11.01.2019
    Контейнеровозы COSCO по sale-leaseback
    COSCO Shipping Development подписала с японской Financial Products Group о возвратном лизинге четырех контейнеровозов. По соглашению COSCO продаст […]
    COSCOЛизингСоглашение
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    29.04.2019 О транзите санкционных товаров через Россию
    26.04.2019 Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    Контейнерные перевозки Показать всё
    13.05.2019 Безработные контейнеровозы
    13.05.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2019
    08.05.2019 Железнодорожные контейнеры
    08.05.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    08.05.2019 Контейнероборот Тайваня
    06.05.2019 Прибалтика в TEU
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД