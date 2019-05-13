CIMC подала в суд на Singamas и COSCO

Китайский производитель контейнеров China International Marine Containers (CIMC) подал иск в суд против Singamas Container Holdings и China COSCO Shipping за нарушение патентных прав.

Иск был подан вскоре после того, как Singamas подписал соглашение с COSCO о продаже части бизнеса в Китае.

По версии CIMC, Singamas выпускал и продавал 53-футовые контейнеры без согласования и одобрения, а COSCO эксплуатирует незаконную, контрафактную продукцию. CIMC требует от Singamas и COSCO выплаты компенсаций в размере 14,7 млн долларов и 443 тыс. долларов соответственно и прекратить незаконную эксплуатацию контейнеров.

За последнее десятилетие CIMC, вторым по величине акционером которого является COSCO, неоднократно подавала в суд на Singamas по нарушениям патентных прав.

COSCO продала CIMC свои активы по производству контейнеров в 1999 году и вернулась к это сегменту бизнеса в 2008 году через дочернюю компанию Shanghai Universal Logistics Equipment, которая является четвертым по величине производителем контейнеров после CIMC, Singamas и CXIC Group.