Автомобильный рынок не в форме

По итогам 4 месяцев этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей составили более 545,3 тыс. единиц. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

По итогам апреля продажи упали на 2,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 148,3 тыс. автомобилей.

«В апреле продажи снова шли не тем темпом, который позволил бы достичь высоких прошлогодних результатов. Ясно, что рынок не в той форме, которую мы наблюдали всего лишь 12 месяцев назад, когда рынком демонстрировался последовательный двузначный рост», – прокомментировал итоги отчетного месяца председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

По итогам апреля 2018 года в пятерке лидеров существенных изменений не произошло.

Первенство продолжает сохранять за собой Lada, увеличившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 5,2% до 32,3 тыс. автомобилей.

Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в апреле выросли на 1,2% до 19,8 тыс. автомобилей.

На третьем месте остается Hyundai – минус 3,1% (15,4 тыс. авто) к уровню апреля 2018 года.

Продажи Renault выросли на 4,9% по сравнению с апрелем прошлого года, составив 12,5 тыс. единиц, эта марка занимает четвертую строчку рейтинга.

Volkswagen в апреле потеснил Toyota и вышел на пятое место. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 9,6 тыс. – это на 7,3% больше, чем годом ранее.

Наиболее значительный рост продаж в апреле относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у коммерческих автомобилей Hyundai (в 18,8 раза), Geely (в 3,6 раза) и Haval (в 2,9 раза).

Существенно сократили продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года Honda (-66%), Infiniti (-62%), Jaguar (-60%), Nissan (-55%) и SsangYong (-50%).