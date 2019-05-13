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Автомобильный рынок не в форме
13.05.2019

Автомобильный рынок не в форме

    • По итогам 4 месяцев этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей составили более 545,3 тыс. единиц. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
    По итогам апреля продажи упали на 2,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 148,3 тыс. автомобилей.

    «В апреле продажи снова шли не тем темпом, который позволил бы достичь высоких прошлогодних результатов. Ясно, что рынок не в той форме, которую мы наблюдали всего лишь 12 месяцев назад, когда рынком демонстрировался последовательный двузначный рост», – прокомментировал итоги отчетного месяца председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

    По итогам апреля 2018 года в пятерке лидеров существенных изменений не произошло. 
    Первенство продолжает сохранять за собой Lada, увеличившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 5,2% до 32,3 тыс. автомобилей.

    Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в апреле выросли на 1,2% до 19,8 тыс. автомобилей.

    На третьем месте остается Hyundai – минус 3,1% (15,4 тыс. авто) к уровню апреля 2018 года.

    Продажи Renault выросли на 4,9% по сравнению с апрелем прошлого года, составив 12,5 тыс. единиц, эта марка занимает четвертую строчку рейтинга.

    Volkswagen в апреле потеснил Toyota и вышел на пятое место. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 9,6 тыс. – это на 7,3% больше, чем годом ранее.

    Наиболее значительный рост продаж в апреле относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у коммерческих автомобилей Hyundai (в 18,8 раза), Geely (в 3,6 раза) и Haval (в 2,9 раза). 
    Существенно сократили продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года Honda (-66%), Infiniti (-62%), Jaguar (-60%), Nissan (-55%) и SsangYong (-50%).


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