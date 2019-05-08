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Железнодорожные контейнеры
08.05.2019

Железнодорожные контейнеры

    • По итогам января-апреля 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения составила 1,57 млн TEU. Это на 15,7% больше аналогичного периода прошлого года. 

    В том числе перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 10,6% до 649 тыс. TEU. Экспортные перевозки выросли на 13,2%, до 417,7 тыс. TEU, импортные – на 26,7%, до 329,4 тыс. TEU и транзитные – на 22,9%,  до 173,2 тыс. TEU. 

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», самая высокая динамика отмечена в перевозках лесных грузов – плюс 50,5% (до 167,4 тыс. TEU), строительных грузов – плюс 25,9% (до 32,7 тыс. TEU) и остальных и сборных грузов – плюс 26% (до 32,3 тыс. TEU). 

    Выросла перевозка промышленных товаров – на 13,9% (до 86,6 тыс. TEU), автомобилей – на 11,9% (до 78,1 тыс. TEU), метизов – на 11,4% (до 88,1 тыс. TEU), бумаги – на 4,5% (до 106,6 тыс. TEU), химикатов и соды – на 10,4% (до 169,3 тыс. TEU). 
    Перевозка черных металлы в контейнерах выросла на 13,6% (до 42,3 тыс. TEU), машин, станков и двигателей – на 6,4% (до 66,8 тыс. TEU) соответственно. 

    Остальных и сборных грузов в контейнерах было перевезено 32,3 тыс. TEU – на 26% больше показателя аналогичного периода прошлого года. По итогам 4 месяцев этого года увеличились перевозки цветных металлов в контейнерах – на 1,5%, до 35,5 тыс. TEU и нефтяных грузов – на 3,9%,  до 27,4 тыс. TEU.   

    В то же время перевозка химических и минеральных удобрений снизилась относительно показателя 4 месяцев 2018 года на 27,5% и составила 14,2 тыс. TEU.

    В январе-апреле 2019 года всего по сети РЖД было перевезено 1038,8 тыс. TEU груженых контейнеров (+15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). 

    В апреле 2019 года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 411,7 тыс. TEU, что на 16,6% больше, чем в апреле 2018 года (-1,9% к уровню марта 2019 года).

    Перевозка груженых контейнеров по сети РЖД в феврале составила 276,4 тыс. TEU – на 17% больше аналогичного месяца прошлого года, но на 1,8% меньше показателя предыдущего месяца.


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