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Сто контейнерных поездов в месяц
08.05.2019

Сто контейнерных поездов в месяц

    • В апреле компания «Евросиб СПб – транспортные системы» отправила 102 контейнерных поезда собственного формирования, впервые преодолев  сотенный рубеж.

    Как пояснили SeaNews в компании, положительная динамика достигнута благодаря эффективной работе по расширению клиентской базы и наращиванию парка фитинговых платформ, что позволило увеличить количество рейсов на традиционных и новых направлениях перевозок.

    Так, контейнерный поезд Москва – Новосибирск в апреле вышел на периодичность пять раз в неделю, вместо четырех; еженедельная регулярность сервиса Москва – Красноярск повысилась с двух до трех поездов. Втрое через три месяца после запуска возросло число поездов по маршруту Базаиха – Наушки.

    Кроме того, на рост положительно повлияло развитие импортного направления Китай – Москва: в апреле компания сформировала 18 контейнерных поездов, что на 63% превышает результат предыдущего месяца.

    «Евросиб» планирует закрепить достигнутый уровень, в том числе за счет дальнейшего развития парка фитинговых платформ. К июлю его объем должен возрасти до 1,7 тыс. единиц подвижного состава. В планах компании до конца года выйти на отметку 200 поездов в месяц.

    Всего за апрель в составе контейнерных поездов “Евросиб” отправил 6,4 тыс. TEU, почти вдвое увеличив показатель аналогичного периода прошлого года.


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