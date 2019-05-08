Сто контейнерных поездов в месяц

В апреле компания «Евросиб СПб – транспортные системы» отправила 102 контейнерных поезда собственного формирования, впервые преодолев сотенный рубеж.

Как пояснили SeaNews в компании, положительная динамика достигнута благодаря эффективной работе по расширению клиентской базы и наращиванию парка фитинговых платформ, что позволило увеличить количество рейсов на традиционных и новых направлениях перевозок.

Так, контейнерный поезд Москва – Новосибирск в апреле вышел на периодичность пять раз в неделю, вместо четырех; еженедельная регулярность сервиса Москва – Красноярск повысилась с двух до трех поездов. Втрое через три месяца после запуска возросло число поездов по маршруту Базаиха – Наушки.

Кроме того, на рост положительно повлияло развитие импортного направления Китай – Москва: в апреле компания сформировала 18 контейнерных поездов, что на 63% превышает результат предыдущего месяца.

«Евросиб» планирует закрепить достигнутый уровень, в том числе за счет дальнейшего развития парка фитинговых платформ. К июлю его объем должен возрасти до 1,7 тыс. единиц подвижного состава. В планах компании до конца года выйти на отметку 200 поездов в месяц.

Всего за апрель в составе контейнерных поездов “Евросиб” отправил 6,4 тыс. TEU, почти вдвое увеличив показатель аналогичного периода прошлого года.