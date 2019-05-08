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«Совкомфлот» получил кредит в 297 млн доллларов
08.05.2019

«Совкомфлот» получил кредит в 297 млн доллларов

    • «Совкомфлот» заключил кредитное соглашение на сумму 297 млн долларов США сроком до 10 лет с тремя международными банками – ING Bank, KfW IPEX-Bank и Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

    Привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства двух танкеров-газовозов СПГ типоразмера Atlanticmax нового поколения грузовместимостью 174 тыс. куб. м. Оба судна будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных контрактов с концерном Shell. Газовозы будут оснащены низкооборотными двухтопливными двигателями с прямым приводом на винты (X-DF) и системой частичного повторного сжижения отпарного газа. Поставка обоих танкеров с верфи запланирована на 2-е полугодие 2020 года, рассказали SeaNews в компании.

    Ввод этих судов в строй позволит группе СКФ увеличить собственный флот газовозов до 16 единиц, что соответствует стратегии развития предприятия, которая предусматривает наращивание портфеля долгосрочных контрактов с ключевыми фрахтователями.

    Ранее, в ноябре 2018 года, группа СКФ привлекла у этих банков проектное финансирование объемом 149 млн долл. США для строительства аналогичного танкера-газовоза, который будет эксплуатироваться в рамках долгосрочного контракта с группой Total.

    «Мы высоко ценим возможность расширить сотрудничество с ING Bank, KfW IPEX-Bank и Crédit Agricole CIB – ведущими международными банками и нашими давними финансовыми партнерами. Сегодняшняя сделка – второе соглашение о финансировании строительства современных газовозов СПГ, заключенное «Совкомфлотом» c этими банками за короткий отрезок времени, что говорит о стабильно высоком уровне доверия кредиторов к «Совкомфлоту», – отметил первый заместитель генерального директора – финансовый директор ПАО «Совкомфлот» Николай Колесников.


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