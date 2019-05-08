«СоюзХимТранс-Авто» навел порядок

Трудовой десант «СоюзХимТранс-Авто» провел субботник на территории у памятника Великой Отечественной войны – у дота в Емельяновском сквере (Кировский район Санкт-Петербурга).

«Всего несколько километров отделяло этот дот от линии фронта. Дот устоял и дал возможность району жить и обороняться. Однако со временем, как и большинство других оборонительных объектов, дот был заброшен и ушел под землю. Лишь благодаря активистам в 2011 году он был спасен от разрушений и восстановлен, – рассказали в «СоюзХимТранс-авто». – Это историческое место в день Великой Победы должно «при полном параде» встретить ветеранов, блокадников, жителей и гостей города».

Ребята из «СоюзХимТранс-Авто» поделились фотографиями с места боевой славы.