Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Singamas продал бизнес COSCO
08.05.2019

Singamas продал бизнес COSCO

    • Китайский производитель контейнеров Singamas Container Holdings подписал соглашение с Cosco Shipping Financial Holdings о продаже своих пяти дочерних компаний общей стоимостью 565 млн долларов.

    Сделка затрагивает три завода-производителя (Qidong Singamas Energy Equipment, Qingdao Pacific Container, Ningbo Pacific Container), научно-исследовательский центр в Шанхае, а также депо для обслуживания завода в Цидуне.

    Как сообщается в официальном заявлении Singamas, компания сосредоточится на расширении логистического бизнеса и производства специальных контейнеров. «Этот сегмент будет основным драйвером роста», – считают в компании. Кроме того, Singamas рассматривает возможность производства специализированных контейнеров не только для морских перевозок, но и для рыболовства, домашних целей и т.д.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.04.2019
    Hamburg Süd продал балкерный бизнес
    Hamburg Süd закрыл сделку по продаже China Navigation Company (CNCo) своего балкерного сегмента, включая Rudolf A. Oetker (RAO), […]
    Hamburg SuedБалкерСделкаФлот
    0
    06.02.2019
    Еврокомиссия одобрила СП Stena – Hyundai Glovis
    Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия шведской Stena Rederi (входит в Stena AB) и немецкой Glovis Europe, подконтрольной южнокорейской […]
    HyundaiStenaЕврокомиссияСделка
    0
    11.02.2019
    Еврокомиссия разрешила CMA CGM купить CEVA
    Еврокомиссия одобрила сделку CMA CGM по приобретению CEVA Logistics. «Комиссия пришла к выводу, что сделка не создаст каких-либо […]
    CEVA LogisticsCMA CGMЕврокомиссияСделка
    0
    22.02.2019
    Кому принадлежит рынок производства контейнеров
    95% мирового рынка по производству контейнеров занимает Китай. Об этом сообщил заместитель директора филиала ООО «Российский морской регистр […]
    КитайКонтейнерыРоссийский морской регистр судоходства
    0
    04.02.2019
    Железнодорожные контейнеры
    По итогам января 2019 года перевозка контейнеров по сети железных дорог России составила 374,2 тыс. TEU. Это на […]
    2019Ж/д перевозкиКонтейнерыРЖД
    0
    07.05.2019
    Newport Cargo вошла в Panalpina
    Официально и окончательно
    PanalpinaАвиаперевозкиСделкаСкоропорт
    0
    31.01.2019
    Кто купил «Мирогрупп ресурсы» у «Дела»
    SeaNews прокомментировал «Эксперту Юг» сделку по приобретению доли Группы компаний «Дело» в ООО «Мирогрупп Ресурсы» совладельцем компании Андреем […]
    M&AГруппа ДелоСделкаСлияния и поглощения
    0
    24.04.2019
    COSCO построит балкеры под африканские бокситы
    China Cosco Shipping заключила контракт на строительство серии балкеров Newcastlemax дедвейтом 210 тыс. тонн на Cosco Shipping Heavy […]
    COSCOБалкерЗаказСудостроение
    0
    11.01.2019
    Контейнеровозы COSCO по sale-leaseback
    COSCO Shipping Development подписала с японской Financial Products Group о возвратном лизинге четырех контейнеровозов. По соглашению COSCO продаст […]
    COSCOЛизингСоглашение
    0
    17.01.2019
    До 2027 года
    Продлено сотрудничество Ocean Alliance
    CMA CGMCOSCOEvergreenOCEAN Alliance
    0
    07.05.2019
    MSC увеличил долю в TIL
    Mediterranean Shipping Company (MSC) увеличил в долю в Terminal Investment Ltd (TIL) до 60% после сделки с Global […]
    MSCСделкаТерминал
    0
    21.03.2019
    COSCO спроектировал 25-тысячник
    Шанхайский судостроительный исследовательский институт (SSSRI), подразделение Cosco Shipping, завершил разработку проекта контейнеровоза вместимостью 25 тыс. TEU. Как сообщает […]
    COSCOМегаконтейнеровозПроектирование
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    29.04.2019 О транзите санкционных товаров через Россию
    26.04.2019 Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    Контейнерные перевозки Показать всё
    08.05.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    08.05.2019 Контейнероборот Тайваня
    06.05.2019 Прибалтика в TEU
    06.05.2019 OOCL увеличил объемы и выручку
    30.04.2019 Навал – в контейнер КОТТА
    30.04.2019 Контейнерные порты Норвегии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД