Singamas продал бизнес COSCO

Китайский производитель контейнеров Singamas Container Holdings подписал соглашение с Cosco Shipping Financial Holdings о продаже своих пяти дочерних компаний общей стоимостью 565 млн долларов.

Сделка затрагивает три завода-производителя (Qidong Singamas Energy Equipment, Qingdao Pacific Container, Ningbo Pacific Container), научно-исследовательский центр в Шанхае, а также депо для обслуживания завода в Цидуне.

Как сообщается в официальном заявлении Singamas, компания сосредоточится на расширении логистического бизнеса и производства специальных контейнеров. «Этот сегмент будет основным драйвером роста», – считают в компании. Кроме того, Singamas рассматривает возможность производства специализированных контейнеров не только для морских перевозок, но и для рыболовства, домашних целей и т.д.