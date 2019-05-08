Расходы по инвестпрограмме увеличены

В первом квартале 2019 года объем инвестиционной программы ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» в порту Усть-Луга составил 76,9 млн рублей. Это на 56% превышает расходы по программе за аналогичный период прошлого года.

Как рассказали SeaNews в компании, основная часть средств была направлена на закупку оборудования. Компания приобрела вилочный погрузчик KALMAR DCE160-12 грузоподъемностью 16 тонн и гусеничный перегружатель Mantsinen 120R с ковшом 5м3. Перегружатель оснащен дополнительной системой пылеподавления, которая нивелирует возможное воздействие на окружающую среду при выполнении работ. Ввод техники в эксплуатацию позволит обеспечить выполнение экологических норм при интенсивной обработке навалочных грузов и, в частности, растущего грузопотока энергетического угля, пояснили в «УПК».

Одновременно с процессом технического обновления «УПК» продолжил предпроектные работы по комплексному развитию железнодорожной инфраструктуры. Целью реализации этого направления инвестиционной программы является увеличение перерабатывающей способности терминала.