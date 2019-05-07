Уникальный кран прибыл в Новороссийск

Вчера первый в мире кран Liebherr, изготовленный для ПАО «НМТП», прибыл в порт Новороссийск. Негабаритный груз был доставлен из порта Росток в собранном виде на судне «Polmerton».

Благодаря сборке на производстве время ввода в эксплуатацию на площадке заказчика сокращается на несколько месяцев – специалисты компании Liebherr рассчитывают, что пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию крана в Новороссийске займут 2-3 недели, сообщает пресс-служба порта.

Особенностью крана Liebherr модели LPS 420 E грузоподъемностью 124 тонны, созданного для ПАО «НМТП», стал разработанный компанией Liebherr электрический привод, который в сравнении с механизмами кранов аналогичной грузоподъемности более эффективный по эксплуатационным затратам, таким как энергопотребление и энергоэффективность, а также обладает большей производительностью.

При проектировании крана LPS 420 E были созданы новая система вылета стрелы и рабочие конструкции, значительно снизившие его вес. В целях удобства работы российских специалистов для крана LPS 420 E разработан полностью русифицированный интерфейс. Операторы крана и технический персонал ПАО «НМТП» пройдут обучение у немецких специалистов. В поддержку обслуживания техники производства компании Liebherr в Новороссийске будет создана сервисная служба.

Новый кран LPS 420 E установят на 9 причале грузового района ПАО «НМТП», специализирующемся на перевалке металла.

Фото: группа НМТП