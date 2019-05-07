Первое рыболовное судно на СПГ

MAN поделился видео отгрузки из Гетеборга и доставки СПГ-танка, который будет установлен на сейнер «Libas». Это первое рыболовное судно, которое будет работать на сжиженном природном газе.

Оно строится на верфи Cemre в Турции. Проект разработан норвежским конструкторским бюро Salt Ship Design, заказчик – норвежская же Liegruppen.

Длина судна составит 86 м, ширина – 17,8 м. Помимо СПГ-танка вместимостью 350 куб. м, сейнер будет оборудован комплектом батарей. Двигатель – MAN 6L51/60DF.

Сдача «Libas» намечена на первый квартал 2020 года. Это будет второе судно Liegruppen, носящее это имя, – первый «Libas» был построен на Выборгском судостроительном заводе, достройка осуществлялась на Fitjar Mek Verksted в Норвегии, и в свое время тоже был весьма инновационным. В 2016 году судовладелец продал его в Исландию.

Видео: MAN Energy Solutions