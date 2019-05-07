Ограничения по осадке в Панамском канале

Администрация Панамского канала вновь вводит ограничения по осадке, следующих транзитом через новые шлюзы канала. С 28 мая максимальная проходная осадка устанавливается на уровне 13,11 м. Это уже шестое ограничение начиная с декабря.

Суда, загруженные выше этой осадки, будут пропускать через канал после 28 мая в зависимости от уровня воды в озере Гатун. Такая мера обусловлена значительным для этого времени года снижением уровня воды в питающем канал озере, обусловленным низким объемом осадков.

Дальнейшие ограничения по осадке будут вводиться с шагом 30,5 см, каждое ограничение будет объявлено по крайней мере за 4 недели до вступления в силу.

С 30 апреля до 28 мая введено ограничение по осадке на уровне 13,41 м.