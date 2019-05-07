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Новые сервисы OOCL
07.05.2019

Новые сервисы OOCL

    • OOCL объявил о запуске новых сервисов на трейде Ближний Восток/Индийский субконтинент – Северная Европа. Сервисы IP1 и IP2 начнут действовать с июня и будут соединять Ближний Восток, Пакистан, Индию, Великобританию, Францию, Бельгию, Нидерланды и Германию.

    Ротация сервиса IP1: Карачи – Нава-Шева – Хазира – Мундра – порт имени короля Абдуллы – Джоя-Тауро – Танжер – Саутгемптон – Роттердам – Антверпен –  London Gateway – Гавр – порт имени короля Абдуллы – Джибути – Карачи.

    Ротация сервиса IP2: Джебель-Али – Карачи – Нава-Шева – Мундра – Джидда – Танжер – Роттердам – Гамбург – London Gateway – Антверпен – Гавр – Танжер – Джидда – Джебель-Али.

    Первый рейс сервиса IP1 выполнит контейнеровоз «MSC Tomoko» из Карачи 4 июня, 1 июля он отправится из Саутгемптона.

    На сервисе IP2 будет задействован контейнеровоз «APL Chongqing», он выйдет из Джебель-Али 2 июня, а уже 1 июля отправится из Роттердама.


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