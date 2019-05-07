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Newport Cargo вошла в Panalpina
07.05.2019

Newport Cargo вошла в Panalpina

    • С 1 мая компания Newport Cargo, которая специализируется на доставке скоропорта и является лидером аргентинского рынка грузовых авиаперевозок, официально вошла в  Panalpina.

    «Мы смогли соблюсти все правовые требования в амбициозные сроки, – отметили в региональном подразделении Panalpina в Аргентине и Уругвае. – И в переходный период сумели сохранить на уровне все составляющие бизнеса».

    В официальном заявлении Panalpina, отмечается, что персонал Newport Cargo и регионального подразделения Panalpina будут работать в одном офисе в Буэнос-Айресе. В маршрутную сеть Panalpina по доставке скоропорта войдет хаб в Майами.

    Соглашение о сделке покупки-продажи было достигнуто в июне прошлого года.


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