Newport Cargo вошла в Panalpina

С 1 мая компания Newport Cargo, которая специализируется на доставке скоропорта и является лидером аргентинского рынка грузовых авиаперевозок, официально вошла в Panalpina.

«Мы смогли соблюсти все правовые требования в амбициозные сроки, – отметили в региональном подразделении Panalpina в Аргентине и Уругвае. – И в переходный период сумели сохранить на уровне все составляющие бизнеса».

В официальном заявлении Panalpina, отмечается, что персонал Newport Cargo и регионального подразделения Panalpina будут работать в одном офисе в Буэнос-Айресе. В маршрутную сеть Panalpina по доставке скоропорта войдет хаб в Майами.

Соглашение о сделке покупки-продажи было достигнуто в июне прошлого года.