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MSC увеличил долю в TIL
07.05.2019

MSC увеличил долю в TIL

    • Mediterranean Shipping Company (MSC) увеличил в долю в Terminal Investment Ltd (TIL) до 60% после сделки с Global Infrastructure Partners (GIP) и группой соинвесторами.

    Кроме того, еще 10% акций  GIP и группа соинвесторов  продали Сингапурскому суверенному фонду благосостояния. «Мы рады приветствовать нового партнера среди акционеров TIL», – говорится в официальном сообщении MSC.

    По информации MCS, в настоящее время TIL является шестым в мире терминальным оператором, управляет 36 терминалами по всему миру.


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