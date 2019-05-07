MSC увеличил долю в TIL

Mediterranean Shipping Company (MSC) увеличил в долю в Terminal Investment Ltd (TIL) до 60% после сделки с Global Infrastructure Partners (GIP) и группой соинвесторами.

Кроме того, еще 10% акций GIP и группа соинвесторов продали Сингапурскому суверенному фонду благосостояния. «Мы рады приветствовать нового партнера среди акционеров TIL», – говорится в официальном сообщении MSC.

По информации MCS, в настоящее время TIL является шестым в мире терминальным оператором, управляет 36 терминалами по всему миру.