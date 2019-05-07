Импорт и экспорт Китая

По данным министерства коммерции КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 3 месяцев этого года составил более 1,027 трлн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот вырос на 1,5%. В том числе экспорт вырос на 1,4% до 551,76 млрд долларов. В то же время импорт уменьшился на 4,8% до 475,45 млрд долларов.

В марте внешнеторговый оборот Китая составил 364,7 млрд долларов. Это на 3,1% больше показателя марта 2018 года. При этом экспорт по итогам отчетного месяца увеличился на 14,2% до 198,67 млрд долларов, а импорт, напротив, упал на 7,6% — до 166,02 млрд долларов.