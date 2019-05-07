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Больше средств на развитие
07.05.2019

Больше средств на развитие

    • Морской порт Санкт-Петербург более чем в два раза увеличил расходы на программу развития: в первом квартале этого года на ее реализацию направлено 165,4 млн руб. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали SeaNews в компании.

    В рамках технического перевооружения компания увеличила расходы на закупку новой техники до 140 млн руб. В частности, порт полностью рассчитался за новый портальный кран «Витязь», который введен в эксплуатацию в феврале текущего года. Морской порт Санкт-Петербург также перечислил средства на приобретение технологической оснастки и другого перегрузочного оборудования.

    Порт направил 24,5 млн руб. на инфраструктурные объекты, в частности, на модернизацию складских и перегрузочных площадок.

    Порт также увеличил финансирование работ по модернизации энергетических объектов, системы охраны и пожарной безопасности зданий и сооружений. На эти цели выделено на 16% больше средств, чем в начале 2018 года — 0,9 млн рублей.


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