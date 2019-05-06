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OOIL продает терминал
06.05.2019

OOIL продает терминал

    • Orient Overseas International Limited (OOIL) достигла соглашения с Macquarie Infrastructure Partners (MIP) о продаже своего контейнерного терминала Long Beach Container Terminal за 1,78 млрд долларов.

    Как говорится в официальном сообщении OOCL, продажа осуществляется в соответствии с Соглашением о национальной безопасности, которое заключили в июле 2018 года OOIL, дочерняя компания Cosco Shipping – Faulkner Global Holdings Limited, Министерство национальной безопасности США и Министерство юстиции США. В соответствии с условиями соглашения OOIL обязана отказаться от прав собственности на Long Beach Container Terminal.

    «За последние 30 лет мы превратили Long Beach Container Terminal в самый эффективный и экологичный контейнерный терминал в США, – прокомментировал продажу Co-CEO OOCL Энди Тунг. – Мы уверены в будущем терминала, которым будут владеть MIP и соинвесторы, и рассчитываем стать долгосрочным стратегическим клиентом Long Beach Container Terminal».

    В рамках продажи OOCL, дочерняя компания OOIL, также подпишет с соглашение Long Beach Container Terminal о стивидорном и терминальном обслуживании сроком на 20 лет.

    «Мы рады приобрести крупнейший в США контейнерный терминал, который является воротами для транстихоокеанской торговли, – сказал CEO MIP Карл Кучел. – Мы надеемся на сотрудничество с портом Лонг-Бич и руководством Long Beach Container Terminal, что обеспечить высокое качество обслуживания клиентов. Мы также намерены завершить работы по расширению терминала к 2022 году».

    Сделка подлежит согласованию с регулирующими органами.


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